மாஸ் "ஆபரேஷன்".. ஆந்திராவில் கஞ்சா வயலை ஒழிக்க ஸ்கெட்ச் போட்ட தமிழ்நாடு.. 6,000 ஏக்கர் அழிப்பு!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் சுமார் 6,000 ஏக்கருக்கும் அதிகமான பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட கஞ்சா செடியை அம்மாநில அரசு சமீபத்தில் அழித்தொழித்தது.

இந்நிலையில், இந்த சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாடு காவல்துறைதான் காரணம் என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு காவல்துறை, மாநிலத்தில் கஞ்சா பயன்பாட்டை ஒழிக்க ஆபரேஷன் கஞ்சா வேட்டையே கடந்த சில நாட்களாக நடத்தி வருகிறது.

கஞ்சா புகைத்ததால் மயக்கம்.. போதையில் தள்ளாடியபடி ரவுண்ட் அடித்த சிறுவன்.. பரவும் வீடியோ!

English summary

The state government has recently eradicated more than 6,000 acres of cannabis cultivation in Andhra Pradesh. In this case, Minister of People's Welfare M. Subramanian has said that Tamil Nadu Police is responsible for this incident. The Tamil Nadu Police has been conducting Operation Ganja 2.o for the past few days to eradicate the use of ganja in the state.