ஓபிஎஸ் Vs எடப்பாடி..! இரண்டு இரண்டாக உடையும் மாவட்டங்கள்! ஓபிஎஸ்க்கு இத்தனை பேர் ஆதரவா? பரபர அதிமுக!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் அதிகார மோதல் உச்சத்தை அடைந்து இருக்கும் நிலையில் தனக்கு பெரும்பாலான மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆதரவு இருப்பதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கருதி வரும் நிலையில், கட்சியின் சில மூத்த நிர்வாகிகள் பல்வேறு மாவட்டங்களில் செயலாளர்களும் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு ஆதரவாக உள்ளது அவருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழு மற்றும் செயற்குழு சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற உள்ள நிலையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்த மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

அந்தக் கூட்டத்தில் பொதுக்குழு கூட்டத்தை எவ்வாறு நடத்துவது சசிகலாவுக்கு ஆதரவான குரல்கள் வந்தால் எப்படி சமாளிப்பது மற்றும் பொதுக்குழுவுக்கு யார் யாரை அழைப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.

English summary

While the power struggle in the AIADMK has reached a climax, Edappadi Palanichamy feels he has the support of most of the district secretaries, while some senior party executives in various districts are reportedly in favor of the OPS, shocking him.