ஒரே நாடு, ஒரே மொழி.. இப்படி பேசுவோர் இந்தியாவின் எதிரிகள்.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அதிரடி பேச்சு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் நடைபெற்று வரும் மனோரமா செய்தி நிறுவன கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலையாளத்தில் உரையாற்றினார்.

பாஜக கூட்டணி கிடையாது திமுக கூட்டணி நீடிக்கும்- மு.க.ஸ்டாலின்

கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் நடைபெற்று வரும் மனோரமா செய்தி நிறுவனத்தின் கான்க்ளேவ் 2022 நிகழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக கலந்துகொண்டு மலையாளத்தில் உரையாற்றினார்.

தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி தொடரும்..தேர்தல் கூட்டணி அல்ல..கொள்கைக்கான கூட்டணி - முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

A single national language is not possible for India. He said that those who say one country and one language are enemies of India says Chief Minsiter MK Stalin.