மக்கள் வைத்த நம்பிக்கை.. இன்னும் கூடுதலாக உழைப்போம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்து

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நமக்கு பல வகையில் துன்பங்கள், இன்பங்கள் என்று கொட்டி கொடுத்த 2021-ம் ஆண்டு விடை பெற போகிறது. இன்னும் சில மணி நேரத்தில் புத்தாண்டு 2022 பிறக்க போகிறது. புத்தாண்டை கொண்டாட இந்தியா தயாராகி வருகிறது.

நள்ளிரவு கோவில்கள், தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகள், வழிபாடுகள் நடைபெற உள்ளன. பிறக்கபோகும் புதிய ஆண்டு அனைவருக்கும் நல்ல ஆண்டாக அமைய வேண்டும் என்று பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறி வருகின்றனர்.

அஞ்சலகங்களில் இந்தி படிவங்களா? போராடி தமிழ் படிவங்களை கொண்டு வந்த திமுக எம்.பி. அப்துல்லா

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has wished the people of Tamil Nadu a happy New Year and a commitment to continue their work for the benefit of the people