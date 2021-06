காவிரி ஆணைய கூட்டம்: மேகதாதுவில் அணை கட்ட தமிழ்நாடு அரசு கடும் எதிர்ப்பு.. எடியூரப்பாவுக்கு கண்டனம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை : மேகதாது அணை கட்டுவோம் என கூறிய கர்நாடக முதல்வர் எடியூரப்பாவுக்கு காவிரி மேலாண்மை ஆணைய கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. ஒப்பந்த விதிகளின்படி காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாடு தண்ணீர் பெற்று வருகிறது.

இந்த காவிரி நீர்தான் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு உயிர்நாடியாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஒப்பந்த விதிகளை மீறி கர்நாடக அரசின் தான்தோன்றித்தனமான நடவடிக்கைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து பெரும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu government protested at a meeting of the Cauvery Management Commission against Karnataka Chief Minister Eduyurappa, who said he would build the Mekedatu dam