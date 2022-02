தமிழக உள்ளாட்சிகளில் மலர்ந்த தாமரை: நாங்க வந்துட்டோம்னு சொல்லு... ட்விட்டரில் ட்ரெண்ட் செய்த பாஜக

Chennai

சென்னை: நாங்க வந்தும்டோம்னு சொல்லு...என்ற ஹேஸ்டேக் இந்திய அளவில் ட்ரெண்ட் ஆகியுள்ளது. தமிழக நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பாஜக மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி வார்டுகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளதை அந்த கட்சித் தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 489 பேரூராட்சிகள் என 648 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் 12, 601 பதவிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக கடந்த 19ஆம் தேதி தேர்தல் நடந்தது. இத்தேர்தலில் மொத்தம் 60.70 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது.

தமிழகம் முழுவதும் பள்ளி, கல்லூரிகள் என 268 இடங்கள் வாக்கு எண்ணும் மையங்களாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. பல இடங்களில் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.

