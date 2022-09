குழந்தைகளுக்கு தமிழில் பெயர் வைத்தால் சிறப்பு பரிசு, முதலாண்டு கல்வி செலவை ஏற்போம்.. மா.சு. அசத்தல்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: குழந்தைகளுக்கு தமிழில் பெயர் வைத்தவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசுடன், முதலாம் ஆண்டுக்கான கல்வி செலவு வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை சைதாப்பேட்டையில் தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழாவை முன்னிட்டு கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடத்தப்பட்டு 285 கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு சீர்வரிசைகள் வழங்கப்பட்டது. இதில் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன், கீதா ஜீவன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேசுகையில், நான் சென்னையின் மேயராக இருந்த போது குழந்தை பிறந்தவுடன் தமிழில் பெயர் வைத்தால், தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தோம். அப்போது தாய்மார்கள் குழந்தை பிறந்தவுடன் என்ன பெயர் வைத்தால் தங்க மோதிரம் தருவீர்கள் என்று செவிலியர்களிடம் கேட்டனர்.

English summary

Minister M. Subramanian has said that those who name their children in Tamil will be given a special prize and the first year's education expenses.