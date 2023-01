சென்னை மக்களே! நகரில் இனி டிராபிக் பிரச்சினை இருக்காது! 5 முக்கிய இடங்களில் வரும் புதிய மேம்பாலங்கள்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: சென்னையில் போக்குவரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதைச் சமாளிக்க இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனிடையே சென்னையில் 5 முக்கிய இடங்களில் மேம்பாலங்கள் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தலைநகர் சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் நாளுக்கு நாள் தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. இதனால் மக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகப்படியான நேரத்தை டிராபிக் நெரிசலிலேயே கழிக்க வேண்டிய மோசமான ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது.

இப்படி அதிகரிக்கும் டிராபிக் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காண பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தலைநகர் சென்னையில் பொதுமக்களுக்கு உதவும் வகையில் பஸ், மின்சார ரயில், மெட்ரோ எனப் பல பொது போக்குவரத்துகள் உள்ளன.

English summary

Chennai to have new bridges in five new locations across the city: CMRL second phase will complete within few years.