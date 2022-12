அப்படி என்ன வசதிகள் இருக்கு? அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ரெடியான அறையின் சிறப்புகள்! முழுவிபரம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சென்னை சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி எம்எல்ஏவும், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் மகனுமான உதயநிதி இன்று அமைச்சராக பதவியேற்று கொண்டார். இந்நிலையில் முழுவீச்சில் அவருக்கு தயாரான அறையில் என்னென்ன வசதிகள் உள்ளன என்பது பற்றிய விபரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக கட்சி கடந்த ஆண்டு நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுகவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இதையடுத்து முதல்வராக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றார். அவருடன் 33 பேர் அமைச்சராக பதவியேற்று கொண்டனர்.

இந்நிலையில் தான் ஸ்டாலினின் மகனும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்க வேண்டும் என அமைச்சர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் கருத்துகள் தெரிவித்து வந்தனர்.

நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிந்ததும் உதயநிதி ஸ்டாலின்தான் தமிழக முதல்வர்.. கிளப்பிவிடும் கடம்பூர் ராஜு

English summary

Chennai Chepakkam-Thiruvallikkeni MLA and Chief Minister Stalin's son Udhayanidhi took oath as the Minister today. In this case, the details about what facilities are available in the room prepared for him have been released.