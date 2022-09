கொஞ்சம் அமைதியா இருங்கண்னே! ‘மாஜி’க்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்த எடப்பாடி! அமைதியோ அமைதி.. என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடங்கியதில் இருந்து பொறுமை காத்து வரும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் பதவியை நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக மாற்றும் வரை பொறுமை காக்க முடிவு எடுத்திருப்பதாகவும் தனது ஆதரவாளர்களையும் பொதுவெளியில் மிகக் கடுமையாக பேச வேண்டாம் என உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் வெளிப்படையாக ஜெயக்குமாரால் போட்டு உடைக்கப்பட்டதிலிருந்து. ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர்தான் அதிமுக விவகாரம் மிக அதிகமாக பேசி வருகின்றனர்.

செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போதும், நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் போதும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஜெயக்குமார் கேபி முனுசாமி சி.வி சண்முகம் உள்ளிட்டோரை ஓ பன்னீர்செல்வமும் அவரது ஆதரவாளர்களும் மிகக் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

English summary

Edappadi Palaniswami, who has been patient since the beginning of the issue of single leadership in AIADMK, has decided to be patient until the post of interim general secretary is changed to permanent general secretary and has ordered his supporters not to speak too harshly in public.