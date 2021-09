5 சவரன் வரை நகை கடன் தள்ளுபடி.. 51 விவரங்களை லிஸ்ட் எடுத்த தமிழக அரசு.. யாருக்கெல்லாம் கடன் ரத்து?

Chennai

சென்னை: 5 சவரன் வரையிலான கூட்டுறவு நகை கடன்களை தள்ளுபடி செய்வதற்காக மொத்தம் 51 விவரங்களை பயனாளிகளிடம் இருந்து தமிழ்நாடு அரசு பெற்றுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட உள்ளது.

5 பவுன் வரையிலான கூட்டுறவு வங்கி நகை கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று அறிவிப்பு வெளியிட்டார். தேர்தலின் போது திமுக கொடுத்த முக்கியமான வாக்குறுதிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். இந்த வாக்குறுதி எப்போது நிறைவேற்றப்படும் என்ற கேள்வி தீவிரமாக எழுந்து வந்தது. பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் தொடக்கத்திலேயே இந்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் கடைசி நாளான இன்று திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டது போலவே 5 பவுன் வரையிலான கூட்டுறவு வங்கி நகை கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்து உள்ளார். யாருக்கெல்லாம் இந்த தள்ளுபடி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது என்று பார்க்கலாம்.

