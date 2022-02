"சர்ப்ரைஸ்" தர போறார் ஸ்டாலின்.. வரும் 4-ம்தேதி அறிவிக்கிறார்.. திமுகவினர் குஷி.. பிஸியில் அறிவாலயம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தேர்தல் வெற்றியை தொடர்ந்து, முதல்வர் ஸ்டாலின் அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு தயாராகி விட்டார்.. இதனால் அறிவாலயமே பரபரப்பாக காணப்படுகிறது.

தற்போது நடைபெற்று முடிந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் 50 சதவீத பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது. சென்னை, தாம்பரம் உள்ளிட்ட 11 மாநகராட்சி மேயர் பதவி பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

இதுவரை 2 பெண்கள் சென்னை மேயர் பதவியை அலங்கரித்துள்ளனர். 1957ம் ஆண்டு தாரா செரியன் என்பவர் சென்னை மாநகரின் முதல் பெண் மேயராக பொறுப்பேற்றார். இந்தியாவின் முதல் பெண் மேயர் என்ற பெருமையும் இவருக்கு உண்டு.

English summary

Who will be the mayor: indirect election on march 4 to elect the mayor of the corporations and CM MK Stalin meets the winners