பேனரில் மிஸ்ஸான அந்த வார்த்தை.. உதயநிதி டிக் அடிக்க போகும் "புள்ளி".. அமைச்சரானதும் முதல் வேலை இதான்

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்எல்ஏ நாளை அமைச்சராகும் நிலையில் இதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன. இதில் உதயநிதி ஸ்டாலினின் உதவியாளர் யார்? என்பது தொடர்பான விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.

ஒருவழியாக தமிழ்நாடு அமைச்சரவை நாளை மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது. 19 மாதங்களுக்கு பின் அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது. உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக பதவி ஏற்க உள்ளதாக ஆளுநர் மாளிகை அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியிட்டு உள்ளது.

இளைஞர் நலன், விளையாட்டுத்துறை, சிறப்பு திட்டம் செயலாக்கம் துறை ஆகிய துறைகளின் அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்க உள்ளதாக கோட்டை வட்டார தகவல்கள் தெரிவித்து உள்ளன.

உதயநிதி அமைச்சரானது ரொம்ப லேட்..விரைவில் துணை முதல்வராவதை எதிர்பார்க்கிறேன்..சொல்கிறார் பொன்முடி

