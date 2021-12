சிறையில் இருக்கும் போதே சென்ற மெசேஜ்.. மாரிதாஸ் மீண்டும் கைதானது ஏன்?.. பின்னணியில் முக்கிய காரணம்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: ஏற்கனவே சிறையில் இருக்கும் மாரிதாஸ் இன்னொரு வழக்கில் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார். இவரை போலீசார் கைது செய்தது ஏன் என்ற விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

மதுரையை சேர்ந்த யூ டியூபர் மாரிதாஸ் "Maridhas Answers" என்ற பெயரில் இயங்கும் யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிடுவது வழக்கம். இந்த நிலையில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டதாக கூறி யூ டியூபர் மாரிதாஸ் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் கைது செய்யப்பட்டார். தீவிர வலதுசாரி ஆதரவாளராக கருதப்படும் இவர் திமுகவிற்கு எதிராக கருத்துக்களை தெரிவித்து வந்தார்.

இவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் செய்த பதிவு ஒன்றால் தற்போது கைதாகி உள்ளார். பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் மதுரை காவல்துறையில் அளித்த புகாரின் பெயரில் இவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

'இது அவதூறு பேர்வழிகளுக்கு எச்சரிக்கை'.. மாரிதாஸ் கைதுக்கு சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தின் ரியாக்ஷன்

English summary

Why did Police arrest Maridhas in one more case? What is the reason? All you need to know.