சாய் பல்லவியின் "ஜெய்ஸ்ரீராம்".. திடீர்னு வந்த விஜயசாந்தி.. எதிரே திவ்யா.. போலீசுக்கு ஓடின அகில்..?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நடிகை சாய்பல்லவியின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்புகள் கூடி வரும் நிலையில், போலீஸ் வரை புகாரும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

சமீபத்தில் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஒன்றிற்கு சாய் பல்லவி பேட்டி தந்திருந்தார்.. ஒரு படத்தில் நக்சல் தலைவனான ராணா டகுபதியை காதலிக்கும் பெண்ணாக சாய்பல்லவி நடித்துள்ளார்.

அக்னிபாத்தால் அக்னி குண்டமான பீகார்.. 22 ரயில்கள் ரத்து - 5 ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்

எனவே, வன்முறை எழுச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஒரு அரசியல் சித்தாந்தத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறீர்களா? என்று அந்த பேட்டியில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

English summary

Will action be taken against the actress sai pallavi and complaint filed against her in jai sriram issue