போதையில் சீரழியும் இளைய சமூதாயம்..கொந்தளிக்கும் டாக்டர் ராமதாஸ்.. ஜூலை 30ல் ஆர்பாட்டம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: போதைக் கலாச்சாரத்தால் மிகப்பெரிய பேரழிவை நோக்கி தமிழ்நாடு பயணித்து கொண்டிக்கும் நிலையில், அதைக் கட்டுப்படுத்த உறுதியான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசும், காவல்துறையும் மேற்கொள்ளாதது ஏமாற்றமளிக்கிறது என்று பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார். தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் போதை பழக்கத்தைக் கண்டித்து, வருகிற 30 ஆம் தேதி மாநிலம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்தப்படும் எனவும் பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை, கோவை என தமிழ்நாட்டில் பரவலாக கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்களிடையே பொருள் பழக்கம் அதிகரித்து வருவதாகவும், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சாக்லெட் வடிவில் போதைப்பொருள் விநியோகம் செய்யப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்து வருகிறது.

போதைப்பொருள் கலாச்சாரத்தைக் கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் அதிகரித்து வருவதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள பாமக நிறுவனம் ராமதாஸ், போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளார்.

English summary

As Tamil Nadu is heading towards a major disaster due to the drug culture, it is disappointing that the Tamil Nadu government and the police have not taken concrete measures to control it, said PMK Founder Dr. Ramadoss. Dr. Ramadoss has said in a statement that a protest will be held across the state on the 30th to condemn the increasing drug addiction in Tamil Nadu.