தலைக்கேறிய கஞ்சா போதை! சாலையில் விரட்டி விரட்டி வெட்டிய 5 பேர்! அடித்து துவைத்து காயப்போட்ட மக்கள்.!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் கஞ்சா போதையில் பொதுமக்களை அரிவாளால் துரத்தி துரத்தி வெட்டிய 5 இளைஞர்களை பிடித்த பொதுமக்கள் அவர்களுக்கு தர்ம அடி கொடுத்து காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

கோவை நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் அடுத்துள்ள பிரூடி காலனியை சேர்ந்தவர் சண்முகசுந்தரம். தனியார் நிறுவனத்திற்கு வேலைக்கு செல்லும் இவர் தனது வீட்டருகே இளைஞர்களுக்கு வீடுகளை வாடகைக்கு விட்டுள்ளார்.

அதிலுள்ள ஓரு வீட்டில் பனியன் தொழிற்சாலைக்கு வேலைக்குச் செல்லும் திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த சிவா என்ற இளைஞர் தங்கியுள்ளார்.

English summary

In Coimbatore, 5 youths who chased away the public under the influence of cannabis were handcuffed and handed over to the police.