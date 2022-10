வாட்ச் லிஸ்டில் இருந்தவரை ஏன் கண்காணிக்கவில்லை.. NIA கோட்டை விட்டது ஏன்? திமுக ராஜீவ் சுளீர் கேள்வி

Coimbatore

oi-Halley Karthik

கோயம்புத்தூர்: கோவை கார் குண்டு வெடிப்பு தொடர்பாக பாஜகவினர் தமிழக அரசை தொடர்ந்து விமர்சித்து வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் ஆளும் திமுக அரசின் தோல்வி என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.

இந்நிலையில், "NIA விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நபரை NIA ஏன் தொடர்ந்து கண்காணிக்காமல் விட்டது?" என்று திமுகவின் ராஜீவ் காந்தி கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், "புலனாய்வு அமைப்புகளை செயல்படவிடுங்கள்! சங்கிகளை..." என்று ட்வீட் செய்துள்ளார்.

English summary

The BJP is constantly criticizing the Tamil Nadu government over the Coimbatore car blast. They blamed the incident as a failure of the ruling DMK government. In this case, "Why did the NIA continue to monitor the person under NIA investigation?" DMK's Rajiv Gandhi questioned.