நோட்டா கூட போட்டி போட்டுட்டு.. 2024 தான் கடைசி தேர்தல்! பாஜகவை வெளுத்து வாங்கிய செந்தில் பாலாஜி!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : தமிழகத்தில் நோட்டாவுடன் போட்டி போடுபவர்கள் எல்லாம் அடுத்தது நாங்கள்தான்

என்கிறார்கள் எனவும், தமிழகத்தில் வருகிற 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல், பாஜகவிற்கு கடைசித் தேர்தலாக அமையும் என தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

கோவை சிவானந்தாகாலனி பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் தலைமையில் மணிவிழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. முன்னதாக நிமிர்வு கலையகம் சார்பில் பறையிசை நடைபெற்றது.

பொதுக்கூட்டத்தில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பா.சிதம்பரம், அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா , தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் ஆகியோர் பங்கேற்று சிறப்புரை ஆற்றினர். விசிகவினர் திருமாவளவனுக்கு அன்பளிப்பாக தங்க நாணயங்கள் வழங்கினர்.

English summary

Tamil Nadu Electricity Minister Senthil Balaji has said that all those competing with NOTA in Tamil Nadu are saying that we are next and that the coming 2024 parliamentary election in Tamil Nadu will be the last election for BJP.