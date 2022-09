கோவையில் நீடிக்கும் பதற்றம்..போலீஸ் குவிப்பு.. தலைமைச் செயலர் இறையன்பு பரபர ஆலோசனை..144 தடை வருமா?

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு, கார் எரிப்பு சம்பவங்களினால் கோவையில் பதற்றம் நீடிக்கிறது. கோவை மாநகரில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு உள்ள நிலையில் தலைமைச்செயலர் இறையன்பு காணொலி மூலம் மேற்கு மண்டலா ஐஜி சுதாகர், மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை ஆணையருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

கோவை காந்திபுரம் வி.கே.மேனன் சாலையில் உள்ள பாஜக மாவட்ட தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டது. மர்ம நபர்களால் வீசப்பட்ட அந்த குண்டு வெடிக்கவில்லை. மேலும், கோவை ஒப்பணக்கார வீதியில் உள்ள தனியார் துணிக்கடை மீதும் மர்ம நபர்கள் பாட்டில் குண்டு வீசினர்.

குனியமுத்தூர் முத்துச்சாமி சேர்வை வீதியில் உள்ள இந்து முன்னணி மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் தியாகு என்பவரின் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் மீது மர்ம நபர்கள் பெட்ரோல் ஊற்றி தீ பற்ற வைத்து சென்றுள்ளனர்.

பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு: அமைதி பூங்கா தமிழகத்தை கலவரக் காடாக மாற்றும் சக்திகள்..சொல்வது பாஜக நாராயணன்

Tension continues in Coimbatore due to incidents of petrol bombing and car burning. While security is being strengthened in Coimbatore, the Chief Secretary held a consultation with West Mandala IG Sudhakar, District Collector and Commissioner of Police through video conference.