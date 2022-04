"சஞ்சீவினி".. 11 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் இந்திய அரிசி.. புத்தாண்டையொட்டி இலங்கைக்கு கப்பலில் சென்ற உதவி

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கை கடும் பொருளாதார நெருக்கடியால் தவித்து வருகிறது. பொதுமக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்காமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் இலங்கை புத்தாண்டையொட்டி இந்தியா அனுப்பிய 11 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் அரிசி கப்பல் மூலம் இன்று கொழும்புவை சென்றடைந்தது.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. அந்நாட்டின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு கரைந்துள்ளது. பிற நாட்டுக்கு கரன்சிக்கு நிகரான இலங்கை கரன்சியின் மதிப்பு பலமடங்கு அதிகரித்தது. இது இலங்கையின் பொருளாதாரத்தை முடக்கி போட்டுள்ளது.

இதனால் அங்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்கள் இறக்குமதி செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வு, பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Srilanka Economic Crisis: A shipment of 11,000 MT of rice from India send to help the economic crisis hit Sri Lankans celebrate the traditional Sinhala and Tamil New Year.