Colombo

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு: இலங்கையின் வீதிகளில் அரசுக்கு எதிராக மக்கள் போராடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் டாலருக்கு நிகரான இலங்கை நாணயத்தின் மதிப்பு இழந்து வருவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்‌ஷே குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இலங்கை கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது. தற்போது இது அரசியல் நெருக்கடியாகவும் உருவெடுத்து இருக்கிறது.

உணவுப் பொருட்கள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதால் அந்நாட்டு மக்கள் பெரும் துயரத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர்.

மதங்களை கடந்து விடியவிடிய தர்ணா... ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக கோஷம்... போராட்டத்தால் குலுங்கும் இலங்கை

English summary

Prime Minister Mahinda Rajapaksa has accused the people are fighting against the government on the streets of Sri Lanka that country economy depreciating against the dollar every minute : இலங்கையின் வீதிகளில் அரசுக்கு எதிராக மக்கள் போராடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் டாலருக்கு நிகரான இலங்கை நாணயத்தின் மதிப்பு இழந்து வருவதாக அந்நாட்டு பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்‌ஷே குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.