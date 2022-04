என்னது இலங்கையில் இந்திய ராணுவம் குவிக்கப்பட்டதா? இலங்கை பாதுகாப்புத்துறை தந்த விளக்கம்!

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடியில் மக்கள் போராட்டத்தை தடுத்து சட்டம்-ஒழுங்கை நிலைநாட்ட இந்திய ராணுவம் களமிறங்கி உள்ளதாக பரவிய தகவலை அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் செயலாளர் கமல் குணரத்னே மறுத்துள்ளார்.

இலங்கை கடும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்கள் இறக்குமதி செய்ய பணப்பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. இதனால் அங்கு பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு உள்ளது.

மேலும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் பலமடங்கு உயர்ந்துள்ளன. இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நாட்டை ஆளும் அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கை மற்றும் முடிவுகள் தான் காரணம் என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

English summary

Srilanka economic crisis: Srilanka Secretary of the Ministry of Defense Kamal Gunaratne has denied reports that India has stepped in to restore law and order in Island nation.