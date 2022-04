சாப்பாடு இல்லை..13 மணி நேர பவர்கட்.. “அந்த பேப்பர்”கூட இல்லை..இலங்கை பொருளாதாரம் மோசமடைந்தது எப்படி?

Colombo

கொழும்பு : உணவுப் பற்றாக்குறை, 13 மணி நேர மின்வெட்டு, காகிதம் இல்லாததால் தேர்வுகள் ரத்து என பலத்த பொருளாதார பின்னடைவை மக்கள் சந்தித்துள்ள நிலையில் அங்கு போராட்டம் வெடித்துள்ளது. இந்நிலையில் இலங்கையின் பொருளாதாரம் எவ்வாறு மோசமடைந்தது என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

1948ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்ற பின்னர் ஏற்பட்ட மிகவும் மோசமான பொருளாதார வீழ்ச்சியில் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் கடுமையான தட்டுப்பாடு, கடுமையான விலைவாசி உயர்வு மற்றும் மின்வெட்டு ஆகியவற்றை இலங்கை கண்டுள்ளது.

வியாழன் அன்று இலங்கை ஜனாதிபதி கோத்தபய ராஜபக்சவை பதவி விலகக் கோரி அவரது வீட்டிற்கு வெளியே மக்கள் வன்முறையில் ஈடுபடும் அளவுக்கு அங்கு நிலைமை மோசமானதால், அங்கு ராணுவம் குவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Fighting has erupted there as people face a severe economic downturn such as food shortages, a 13-hour power outage and the cancellation of elections due to a lack of paper. Let's look at how the Sri Lankan economy has deteriorated in this situation.