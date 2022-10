"ஜாதி".. கையெழுத்து போடு.. சிதம்பரம் கோவில் கனகசபை சர்ச்சை.. பெண் பக்தருக்கு மிரட்டல்? பரபர புகார்!

Cuddalore

கடலூர்: சிதம்பரம் நடராசர் கோயிலில் கனகசபை மீது ஏறி வழிப்பட்டதற்காக பெண் பக்தரை சாதி பெயர் சொல்லி திட்டடியதாக 20 தீட்சிதர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதனையடுத்து இந்த சர்ச்சை பெரியதாக வெடித்த நிலையில் கனகசபை மீது ஏறி வழிப்படுவதற்கு அனுமதி வழங்கி அரசாணை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு.

தற்போது இதனையடுத்து, இந்த வழக்கில் முகாந்திரம் இல்லையென்று கூறி வழக்கை ரத்து செய்ய கையெழுத்து கேட்டு தன்னை மிரட்டுவதாக பெண் பக்தர் காவலர்கள் மீது குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

A case has been registered against 20 dikshithars for insulting a female devotee by caste name for climbing on Kanakasabha in Chidambaram Natarasar Temple. After this, the Tamil Nadu government issued an ordinance allowing the Kanakasabha to go up and down as the controversy erupted. Now following this, the female devotee has complained to the police that they are threatening her by asking for a signature to cancel the case saying that there is no Source in this case.