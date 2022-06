பாக்-இல் இருந்து ஊடுருவ காத்திருக்கும் 150 பயங்கரவாதிகள்! காஷ்மீர் எல்லையில் என்ன நடக்கிறது! பதற்றம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பாகிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியில் இருந்து ஊடுருவப் பயங்கரவாதிகள் தயாராக உள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையேயான எல்லை விவகாரம் எப்போதும் சுமுகமாக இருந்தது இல்லை. இதனால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான அனைத்து எல்லைப் பகுதிகளும் பரபரப்பாகவே இருக்கும்!

அதிலும் குறிப்பாகக் காஷ்மீர் பகுதியில் இரு தரப்பிற்கும் இடையே எப்போதும் ஏழாம் பொருத்தம் தான். பாகிஸ்தான் பகுதியில் இருந்து இந்தியாவுக்கு ஊடுருவல் முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெறும்.

நபிகள் நாயகம் மீது அவதூறு: நுபுர் சர்மா தலையை வெட்ட உத்தரவிட்ட காஷ்மீர் முஸ்லிம் மத குரு கைது

English summary

150 militants present at the launchpads across the India pakistan borer ready to infiltrate into Kashmir: (பாகிஸ்தான் எல்லையில் காத்திருக்கும் 150 பயங்கரவாதிகள்) No successful infiltration along the LoC in the valley so far this year.