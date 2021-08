புதிய தலைவலி! ஆப்கனில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டவர்களுக்கு.. வரிசையாக கொரோனா பாசிட்டிவ்- அடுத்து என்ன

Delhi

டெல்லி: ஆப்கனில் இருந்து நேற்று இந்தியா அழைத்து வரப்பட்ட 78 பேரில் 16 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி ஆப்கன் தலைநகர் காபூலை பயங்கரவாதிகள் கைப்பற்றினர். அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேறத் தொடங்கியதும் ஆப்கன் படைகள் மீது தாலிபான்கள் தங்கள் தாக்குதலைத் தொடங்கினர்.

அமெரிக்கா உட்பட யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் வெறும் ஒரே சில வாரங்களில் ஒட்டுமொத்த ஆப்கனையே தாலிபான்கள் கைப்பற்றினர். அந்நாட்டின் அதிபராக இருந்த அஸ்ரப் கானி ஐக்கிய அமீரகத்திற்குத் தப்பிச் சென்றார்.

16 Afghanistan evacuees out of the 78 that landed in India yesterday are coronavirus positive. Taliban took over afghan within weeks of US troop withdrawal.