வரலாற்றில் முதல் முறை.. மத்திய பிரதேச உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக முஸ்லிம் வேட்பாளர்கள் அதிக வெற்றி!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய பிரதேசத்தில் நடந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் முதல் முறையாக பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட முஸ்லிம் வேட்பாளர்கள் அதிகளவில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். பல இடங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முஸ்லிம் வேட்பாளர்களை பாஜகவின் முஸ்லிம் வேட்பாளர்கள் தோற்கடித்துள்ளனர்.

மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடக்கிறது. சிவராஜ் சிங் சவுகான் முதல்வராக உள்ளார். இந்நிலையில் மாநிலத்தில் பல்வேறு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. மத்திய பிரதேசத்தில் மொத்தம் 40 மாநகராட்சிகள் உள்ளன. 169 நகராட்சிகள் உள்ளன. இதற்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து கட்சியினர் தேர்தல் பணியை மும்முரமாக துவங்கினர்.

மத்திய பிரதேசத்தில் அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறுவது மற்றும் 2024ல் லோக்சபா தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் உள்ளாட்சி அளவில் கட்சியை பலப்படுத்த வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இதனால் ஆளும் பாஜக, எதிர்க்கட்சியாக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிக கவனம் செலுத்தின.

English summary

For the first time in Madhya Pradesh, the Muslim candidates contested on behalf of the BJP have won a majority in the local body elections. Muslim candidates of BJP have defeated Muslim candidates of Congress in many places.