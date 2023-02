லைவ் வீடியோ.. அயோத்தி ராமர் கோவிலை இடிப்பதாக மிரட்டல்.. பிஎப்ஐயை சேர்ந்த 3 பேரிடம் என்ஐஏ விசாரணை!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் அயோத்தி ராமர் கோவிலை இடித்து மீண்டும் பாபர் மசூதி கட்ட உள்ளதாக பேஸ்புக்கில் லைவ் வீடியோ வெளியிடப்பட்டது. இதுபற்றி விசாரணை நடத்திய என்ஐஏ அதிகாரிகள் பீகாரில் 3 பிஎப்ஐ அமைப்பினரை பிடித்து ரகசிய விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் அயோத்தியில் பிரமாண்டமாக ராமர் கோவில் கட்டும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. 110 ஏக்கரில் மொத்தம் ரூ.1000 கோடி செலவில் பிரமாண்டமாக கோவில் எழுப்ப முடிவு செய்யப்பட்டது.

2020ல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டி பணியை தொடங்கி வைத்தார். 2024ல் கோவிலின் முழு பணிகள் முடிக்கப்பட்டு தரிசனத்துக்காக திறக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அயோத்தி ராமர் கோவிலை இடித்து மசூதி கட்டுவோம்.. சூளுரையுடன் அல்குவைதா மிரட்டல்..வெளியான ஷாக் தகவல்

English summary

A new Ram temple is being built in Ayodhya, Uttar Pradesh. In this case, a live video was published on Facebook that the Ayodhya Ram Temple is going to be demolished and the Babri Masjid will be built again. The NIA officials who have investigated this have arrested 3 PFI officials in Bihar and are conducting a secret investigation.