ரெடியா? 2023ல் சட்டசபை தேர்தலை சந்திக்கும் 9 மாநிலங்கள்.. பாஜகவுக்கு ‛டப்’ கொடுக்கும் ‛கை’..எப்படி?

டெல்லி: 2024ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அதற்கான பணிகளை பாஜக, காங்கிரஸ் உள்பட பிற அனைத்து கட்சிகளும் தற்போது துவங்கி உள்ளன. இந்நிலையில் தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக 2023ல் 9 மாநிலங்களில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால் இந்த ஆண்டு நடக்கும் 9 மாநிலங்களின் தேர்தல்கள் என்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான செமி பைனலாக கருதப்படும் நிலையில் களநிலவரங்களில் பார்த்தால் பாஜகவுக்கு, காங்கிரஸ் கட்சி ‛டப்' கொடுக்கும் வகையில் உள்ளது.

2022ம் ஆண்டு முடிவடைந்து இன்று 2023ம் ஆண்டு புத்தாண்டு பிறந்துள்ளது. ஆண்டுகள் மாறினாலும் கூட நாட்டில் தேர்தல் பரபரப்புக்கு இந்த ஆண்டும் தயாராகவே உள்ளது. சொல்லப்போனால் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 2023ம் ஆண்டில் அதிக மாநிலங்கள் தேர்தலை சந்திக்க உள்ளன.

கடந்த 2022ன் துவக்கத்தில் உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், மணிப்பூர், கோவா, என 5 மாநில தேர்தல் நடந்தது. அதன்பிறகு இமாச்சல பிரதேசம், குஜராத் தேர்தல்கள் அரங்கேறின. மொத்தம் 7 மாநிலங்கள் தேர்தலை சந்தித்தன. இதில் பஞ்சாப்பில் ஆம்ஆத்மியும், இமாச்சல பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆட்சியை பிடித்தது. பிற 5 மாநிலங்களில் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளது.

