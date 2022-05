அதிநவீன 6 நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் தயாரிக்கும் ‛ப்ராஜெக்ட் 75ஐ’ திட்டத்தில் பிரான்ஸ் விலகல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛ஆத்மநிர்பார் பாரத்' திட்டத்தின் கீழ் இந்திய கடற்படைக்காக ஆறு நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் தயாரிக்கும் திட்டத்துக்கு தொழிற்நுட்ப உதவிகள் வழங்குவதற்கான ஏலத்தில் இருந்து பிரான்ஸ் கடற்படைய சேர்ந்த நாவல் குரூப் நிறுவனம் விலகி உள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானை சந்திக்கும் நிலையில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு ஆத்மநிர்பார் பாரத் எனும் திட்டத்தில் உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

அதன்படி 'புராஜக்ட் 75 இந்தியா' என்ற பெயரில் அதிநவீன நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் தயாரிக்க இந்தியா முடிவு செய்தது. இதில் நீண்டகாலமாக இழுபறி நிலவியது.

English summary

France's Naval Group today said it is unable to participate in Centre's P-75I project, under which six conventional submarines are to be domestically built for the Indian Navy, due to conditions mentioned in the request for proposal (RFP) related to air independent propulsion (AIP) system.