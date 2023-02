டெல்லியில் இருந்து நியூயார்க் சென்ற விமானத்தில் இருந்து கேன்சர் பாதித்த பெண் பயணி இறக்கி விடப்பட்டது தொடர்பாக விசாரணைக்கு டிஜிசிஏ உத்தரவிட்டுள்ளது.

டெல்லி விமான நிலையத்தில் கேன்சர் பாதித்த பெண் பயணியை இறக்கிவிட்ட அமெரிக்க விமானம்.. காரணம் என்ன?

டெல்லி: டெல்லியில் இருந்து அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்திற்கு சென்ற அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவன விமானத்தில் கேன்சர் பாதித்த பெண் பயணி, தனது ஹேண்ட் பேக்கை தலைக்கு மேலே இருக்கும் கேபினில் வைக்க உதவுமாறு விமான பணிப்பெண்ணிடம் கேட்டதை தொடர்ந்து விமானத்தில் இருந்து அந்த பயணி இறக்கிவிடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சம்பவம் குறித்த விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

டெல்லியில் இருந்து அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரத்திற்கு செல்லும் அமெரிக்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான விமானத்தில் கடந்த 30 ஆம் தேதி மீனாக்‌ஷி செங்குப்தா என்ற பெண் பயணிக்க இருந்தார். கேன்சர் நோயால் பாதித்த அந்தப் பெண் பயணி சமீபத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்கிறார்.

இதனால், மிகவும் பலவீனமாக இருந்த அந்த பெண் பயணிக்கு விமானத்தில் ஏறும் முன்பாக ஊழியர்கள் மிகவும் கனிவு காட்டியுள்ளனர். ஆனால் விமானத்தின் ஏறியவுடன் நிலைமை அப்படியே தலைகீழானதாக மாறியிருக்கிறது.

A cancer-stricken female passenger on an American Airlines flight from Delhi to New York City was reportedly removed from the flight after she asked a flight attendant to help her carry her handbag in the overhead cabin. Details of this incident can be found here.