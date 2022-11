வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் கல்வி நிலையங்கள்.. 'கெத்து' காட்டும் யு.எஸ்.. இந்தியாவின் நிலை தெரியுமா?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: உலகளாவிய வேலைவாய்ப்பு பல்கலைக்கழக தரவரிசை மற்றும் கணக்கெடுப்பில் (GEURS) சிறந்த கல்வி நிலையங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள முதல் 100 கல்வி நிலையங்களில் இந்தியாவை சேர்ந்த 3 கல்வி நிலையங்களும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

உலகம் முழுவதும் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்டவற்றிற்காக கடும் போராட்டம் நடத்த வேண்டி உள்ள சூழலில் இந்திய நிறுவனங்கள் இந்த விஷயங்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டிருப்பதை நிரூபித்துள்ளதாக கல்வியாளர்கள் 'GEURS' அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி கூறியுள்ளனர்.

கடந்த காலகட்டங்களில் வேலைவாய்ப்பு விகிதம் கடும் சரிவை கண்ட நிலையில் இந்தியா அதிலிருந்து மெல்ல மீண்டு வருவதாகவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

3 institutions from India feature in the top 100 institutions identified as the best institutions in the Global Employability University Ranking and Survey (GEURS). Educationists pointed to the 'GEURS' report and said that Indian companies have proven to have performed well in these matters in an environment where they have to fight hard for education, employment etc. all over the world. They also said that India is slowly recovering from a sharp decline in the employment rate in the past.