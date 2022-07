இந்தியாவில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு.. சராசரியாக 1,827 பெண்கள் கடத்தப்படுகின்றனர்.. அதிர வைக்கும் டேட்டா

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இன்று மனிதர்களை கடத்தும் குற்றங்களுக்கு எதிரான சர்வதேச தினம் உலகம் முழுவதும் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. சொல்லப்போனால் இப்படி ஒரு தினம் இருக்கிறது. அது உலகம் முழுவதும் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது என்பதே அநேக மக்களுக்கு தெரிந்திருக்கக்கூட வாய்ப்பில்லை. ஆனால் இன்று காலை திமுக எம்.பி கனிமொழி இந்த தினம் தொடர்பாக ஒரு டிவீட்டை பதிவிட்டிருந்தார். இது தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

"மனிதர்களை கடத்தும் குற்றங்களுக்கு எதிரான நாள் இன்று. இது போன்ற வன்முறைகள் நடக்காதவாறு அனைத்து வழிகளிலும் கவனத்துடன் செயல்படுவோம். இதை முற்றிலும் ஒழிக்க, இது குறித்த உரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோம்" என கனிமொழி எம்.பி டிவிட்டரில் குறிப்பிட்டிருந்தார். சரி இந்த ஆட்கடத்தல் என்பது பலர் அறிந்திருந்தாலும் அது நமது சமூகத்தில் எத்தகைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது?

English summary

Today is the International Day Against Trafficking in Persons around the world. In fact, there is such a day. Many people may not even know that it is practiced all over the world. But this morning DMK MP Kanimozhi posted a tweet regarding this day. It is now quite a topic of discussion on social media.