இனி 5 வயது முதல் குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி! கொரோனாவிடம் இருந்து காக்க திடீர் முடிவு! முழு விபரம் இதோ!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கொரோனாவில் இருந்து குழந்தைகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக 5 முதல் 12 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு கோர்பேவாக்ஸ் தடுப்பூசியையும் 6 முதல் 12 வயது குழந்தைகளுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசியையும் அவசர கால பயன்பாட்டுக்கு செலுத்த அனுமதி அளித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார இழப்பையும் அரசியல் ஸ்திரத்தன்மை அற்ற சூழ்நிலையும் உருவாக்கியது கொரோனா வைரஸ். 2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட இந்த வைரஸ் உலகம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்களை காவு வாங்கியது.

அடுத்தடுத்து உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் மீண்டும் ஆட்டத்தை துவக்கிய நிலையில் தற்போது சற்றே அடங்கியுள்ளது.

கொரோனா.. தமிழகத்தில் ஊரடங்கு என தீயாய் பரவும் தகவல்.. நறுக் பதில் சொன்ன டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்!

English summary

It has been reported that for the purpose of protecting children from coronavirus, the Gorbevax vaccine for children 5 to 12 years of age and the covaxin vaccine for children 6 to 12 years of age have been approved for emergency use.