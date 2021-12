18 வயது பெண் பிரதமரை தேர்வு செய்யலாம், கணவரை முடிவு செய்ய முடியாதா? - கேள்வி எழுப்பும் ஓவைசி

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: 18 வயது நிரம்பிய ஒரு பெண் எம்பிகளை தேர்ந்தெடுத்து அதன்மூலம் ஒரு நாட்டின் பிரதமரையே தேர்ந்தெடுக்கும் போது தனது வாழ்க்கைத் துணையை தேர்ந்தெடுக்க முடியாதா என அகில இந்திய மஜ்லிஸ்-இ-இடிஹதுல் முஸ்லிமின் கட்சியின் தலைவர் அசாதுதீன் ஓவைசி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

இந்தியாவில் பெண்களின் திருமண வயது 18 ஆகவும் ஆண்களின் திருமண வயது இருபத்தி ஒன்றாகவும் உள்ளது. இந்த நிலையில் 18 வயது என்பது முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறும் வயது எனவும் எனவே பெண்களின் திருமண வயதை 21 வயதாக உயர்த்த வேண்டும் என சிலர் கோரிக்கை வைத்தனர்.

இந்த நிலையில் பெண்களின் குறைந்தபட்ச திருமண வயதை 18ல் இருந்து 21 ஆக உயர்த்தும் திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் ஒப்புதல் அளித்த நிலையில் தற்போது நடைபெற்று வரும் நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரிலேயே பெண்களின் குறைந்தபட்ச திருமண வயதை 21 ஆக உயர்த்தும் மசோதா தாக்கல் செய்யப்படலாம் என்றும் அது விரைவில் சட்டமாக நிறைவேற்றபடவும் வாய்ப்பு உள்ளது.

சுகாதார மையத்துக்கே போக வேண்டாம்.. ட்ரோன் மூலம் வீட்டு வாசலுக்கே வரும் தடுப்பூசி.. எங்க தெரியுமா?

English summary

All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) MP Asaduddin Owaisi on Friday took a dig at the Central Government and said that if a girl can choose the Prime Minister at the age of 18, then why not a partner.