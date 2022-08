பீமா கொரோகான் வழக்கில் வரவர ராவுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது உச்சநீதிமன்றம்.. 4 ஆண்டுகள் கழித்து விடுதலை

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: பீமா கொரேகான் வழக்கில் கடந்த 2018ல் கைது செய்யப்பட்ட சமூக செயற்பாட்டாளரும், எழுத்தாளருமான வரவர ராவுக்கு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.

பீமா கொரேகான் வழக்கில் கடந்த 2018ல் மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர் சுதா பரத்வாஜ், சிவில் உரிமைகள் செயல்பாட்டாளர் கவுதம் நவ்லங்கா, சுதிரா தவாலேவுக்காக வழக்கில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் மற்றும் உரிமைப் போராளி அருண் பெரைரா, எழுத்தாளரும் உரிமை செயல்பாட்டாளருமான வெர்னான் கோன்சால்வ், சமூக செயற்பாட்டாளரும், எழுத்தாளருமான வரவர ராவ் ஆகியோர் வெவ்வேறு இடங்களில் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இவர்களில் சிலர் மவோயிஸ்ட் அனுதாபிகளாக உள்ளதாகவும், பிரதமர் மோடியை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டியதாகவும் இவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், சுமார் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வரவர ராவுக்கு மருத்துவ காரணங்கள் அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது. தற்போது இவருடன் ஒன்பது செயற்பாட்டாளர்கள் சிறையில் உள்ளனர். இவர்கள் மீதான ஜாமீன் மனுக்கள் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் பல்வேறு நீதிமன்றங்களில் வழங்கப்படாமல் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் வழக்கின் விசாரணைகளும் தொடர்ந்து ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் தற்போது வெளிவந்துள்ள தீர்ப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

