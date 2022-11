நேருக்கு நேர்.. மதுரை எய்ம்ஸை சீக்கிரம் கட்டி முடிங்க.. நிர்மலா சீதாராமனிடம் பட்டென கூறிய பிடிஆர்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: தமிழ்நாட்டுக்கு 15வது நிதிக்குழுவில் வழங்க வேண்டிய ரூ.2600 கோடி மானியம், சென்னை வெள்ள பாதிப்பை குறைக்கும் பணிக்காக பரிந்துரைத்த ரூ.500 கோடியை மத்திய அரசு கொடுக்க வேண்டும் என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனிடம், தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பட்டியல் போட்ட நிலையில் மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை சீக்கிரம் கட்டி முடிங்க என பட்டென கூறினார்.

2023-2024ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை 2023 பிப்ரவரி மாதம் தாக்கல் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பணிகளை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனையை துவங்கி உள்ளது.

அதன்படி மத்திய பட்ஜெட்டுக்கு முந்தைய ஆலோசனை கூட்டம் கடந்த 21ம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த கூட்டம் வரும் 28 ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan said to the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman that the central government should give the Rs. 2600 crore subsidy to be given to Tamil Nadu in the 15th Finance Commission and the Rs. 500 crore recommended for the Chennai flood mitigation work.