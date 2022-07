காவிரி மேலாண்மை ஆணையம்.. மத்திய அரசின் ஏஜெண்ட் போல் நடக்கிறது.. அமைச்சர் துரைமுருகன் அதிரடி!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: காவிரி மேலாணையம் ஆணையம் மத்திய அரசின் ஏஜெண்ட் போல் நடக்கப்பதாக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் விமர்சித்துள்ளார்.

காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் 16வது கூட்டம் ஜூன் 17ம் தேதி நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த கூட்டத்தில் மேகதாது அணை திட்டத்தின் விரிவான திட்ட அறிக்கை குறித்து விவாதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு தமிழக அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு கடிதம் அனுப்பியது. அதோடும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடர்ந்தது.

English summary

Water Resources Minister Duraimurugan has criticized the Cauvery Commission for acting like an agent of the central government. The Karnataka government has suddenly taken the Meghadatu issue into its hands. Tamil Nadu will present a detailed argument in the next hearing of the Mekedatu case.