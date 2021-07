கருத்து சுதந்திரத்தை ஒடுக்க தேசத் துரோக வழக்கை பயன்படுத்த வாய்ப்பு.. உச்சநீதிமன்றம் கருத்து

Delhi

டெல்லி: ஒருவர் கூறும் கருத்தை ஒடுக்க நினைத்தால் தேச துரோக சட்டத்தை அவர்கள் மீது பிரயோகிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது, எனவே, இது தனிநபரின் சுதந்திரத்தை நசுக்குகிறதா என்ற தீவிரமான சந்தேகங்களை எழுப்புகிறது என்று, உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வு தெரிவித்திருக்கிறது.

இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 124 ஏ, தேசத் துரோகம் வழக்குகள் பதிவு செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த நிலையில்தான், தேச துரோக பிரிவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் இது கருத்து சுதந்திரத்திற்கு எதிரானது என்றும், கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த, ஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர் எஸ்.ஜி. வொம்பட்கேர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

"ரம்பத்தை வைத்து காட்டை அழிப்பதா.." தேசத் துரோக சட்டப் பிரிவு இப்போது தேவையா? உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி

இந்த மனுவை, தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா, தலைமையில், நீதிபதிகள் ஏ.எஸ். போபண்ணா மற்றும் ஹிருஷிகேஷ் ராய் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரணை நடத்தியது. இன்று இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, நீதிபதி ரமணா பல அப்சர்வேஷன்களை தெரிவித்தார்.

தேச துரோக சட்டம் என்பது விடுதலை போராட்ட வீரர்களை ஓடுக்குவதற்கு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் கையில் எடுத்த ஒரு ஆயுதம். நாடு சுதந்திரம் அடைந்து 75 வருடங்கள் கடந்த நிலையிலும் இன்னமும் அந்த ஒரு சட்டம் நடைமுறையில் இருக்க வேண்டுமா என்று தலைமை நீதிபதி ரமணா கேள்வி எழுப்பினார்.

யாரோ ஒருவர் மற்றொரு நபரின் கருத்துக்களை விரும்பாதபோது இந்த ச்டடம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, என்றும் தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா தெரிவித்தார்.

காவல்துறையினர் யாரையாவது ஒடுக்க விரும்பினால், அவர்கள் பிரிவு 124A ஐ பயன்படுத்தலாம். இந்த பிரிவை செயல்படுத்தப்படும்போது எல்லோரும் கொஞ்சம் பயப்படத்தான் செய்வார்கள் என்று நீதிமன்றம் மேலும் கூறியது.

இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, அட்டார்னி ஜெனரல் கே.கே.வேணுகோபால் இந்த சட்டத்தை நீக்க தேவையில்லை என்று வாதிட்டார். "இந்த சட்டப் பிரிவு நீக்கப்பட வேண்டியதில்லை, வழிகாட்டுதல்கள் மட்டுமே அமைக்கப்பட வேண்டும்" என்று அவர் தெரிவித்தார்.

ஒருவர் கூறும் கருத்தை மற்ற தரப்பினரின் கேட்க விரும்பவில்லை என்றால், அவர்கள் இந்த வகைச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தலாம், தனிநபர்களின் சுதந்திரம் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று நீதிமன்றம் மேலும் குறிப்பிட்டது. இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது உச்சநீதிமன்றம். சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா மத்திய அரசு சார்பாக நோட்டீஸை ஏற்றுக்கொண்டார்.

