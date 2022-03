முதல்வர்களை தேர்வு செய்ய கோஷ்டிமோதல்? பிரதமர் மோடியை திடீரென சந்தித்த முக்கிய தலைகள்.. பரபர ஆலோசனை

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : உத்தரபிரதேசம், கோவா, மணிப்பூரில் ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக பிரதமர் மோடியின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், கூட்டத்தில் மத்திய அமைச்சர்கள் அமித் ஷா, ராஜ்நாத் சிங், கட்சித் தலைவர் ஜேபி நட்டா ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

உத்தரப்பிரதேசம், உத்தராகண்ட், பஞ்சாப், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்து மார்ச் 10ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது.

யாரும் எதிர்பாராத விதமாக பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சி பெருவெற்றி பெற்று பாஜக காங்கிரஸ் ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்த நிலையில், பகவத் மான் முதல்வராக பதவியேற்றார்.

The meeting was attended by Union Ministers Amit Shah, Rajnath Singh and party leader JP Natta as a consultative meeting was held at Prime Minister Modi's official residence on governance in Uttar Pradesh, Goa and Manipur.