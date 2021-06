அமெரிக்கா செல்லும் மாணவர்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட வேண்டியது கட்டாயமல்ல - வெளியுறவு அமைச்சகம்

Delhi

டெல்லி: அமெரிக்கா சென்று படிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் பலர் விசாவிற்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். கொரோனா பரவல் காரணமாக தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்கள் மட்டுமே வெளிநாடுகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் அமெரிக்கா வர விரும்பும் இந்திய மாணவர்கள் தடுப்பூசி போடுவது கட்டாயத் தேவை அல்ல என்று அந்நாடு தெரிவித்துள்ளதாக இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் மூத்த அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பரவல் இரண்டாம் அலை இந்தியாவில் தீவிரமாக வீசத் தொடங்கியுள்ளதால் இந்தியாவிற்கு பயணிக்க வேண்டாம் என அமெரிக்கர்களை கேட்டுக்கொண்டது. தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டவர்கள் மட்டுமே அமெரிக்காவிற்கு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது.

அமெரிக்க மூத்த அலுவலர் ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று, இந்தியாவில் அமெரிக்க பணியகம் ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களில் முடிந்தவரை அதிகமான மாணவர்களுக்கு விசா விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இடமளிக்கத் தீவிரமாகச் செயல்பட்டுவருகிறது என்றும், அவர்களின் முறையான பயணத்தை எளிதாக்குவது-அதற்கு முன்னுரிமை அளிப்பதாகவும் கூறினார்.

ஜூன் 14 முதல் ஜூலை, ஆகஸ்ட் மாதங்களுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் விசா நியமனங்களைப் பெற்றுள்ளனர். ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் கல்வி விசா கேட்டு விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். வரும் வாரங்களில் மேலும் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு விசா நியமனங்கள் வழங்கப்படும் என்று அமெரிக்க தூதரகம் ஒரு ட்வீட்டில் தெரிவித்துள்ளது

நீங்கள் சந்தித்த தொழில்நுட்ப சிக்கல்களைத் தீர்க்க நாங்கள் விடாமுயற்சியுடன் பணியாற்றுகிறோம், உங்கள் பொறுமையை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்க தூதரகத்தில் உள்ள தூதரக விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் ஆலோசகர் டான் ஹெஃப்லின், அமெரிக்காவிற்குச் செல்லும் மாணவர்கள் நாட்டிற்குள் நுழைய கோவிட் -19 தடுப்பூசி போட்டதற்கான எந்தச் சான்றும் தேவையில்லை என்று முன்னர் கூறியிருந்தார். தற்போது மாணவர்கள் புறப்படுவதற்கு 72 மணி நேரத்திற்குள் எடுக்கப்பட்ட கோவிட்-19 சோதனையின் கொரோனா இல்லை என்ற அறிக்கை அவர்களுக்குத் தேவைப்படும்.

ஒரு கேள்விக்கு, அதிகாரப்பூர்வ செய்தித் தொடர்பாளர் அரிந்தம் பாகி, அங்குள்ள கல்வி அமர்வுகளில் கலந்துகொள்ள திரும்பும் இந்திய மாணவர்களுக்கு உதவ ஒரு "ஆக்கபூர்வமான தீர்வு" காணப்பட வேண்டும் என்றார். இங்குள்ள அமெரிக்க தூதரகம் சமீபத்தில் வளாக கல்விக்கான விசாக்களை வழங்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இந்திய மாணவர்கள் பயணிக்க தடுப்பூசி கட்டாயத் தேவையில்லை என்று அமெரிக்க அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. எங்கள் மாணவர்களுக்கும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் இடையில் பல உரையாடல்கள் நடைபெறுகின்றன என்பதையும் நான் புரிந்துகொள்கிறேன் என்று வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் அதிகாரி கூறியுள்ளார்.

மாணவர்கள் வளாகங்களுக்குத் திரும்ப அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் தடுப்பூசி போடக் கோரும் அமெரிக்கா அரசாங்கத்திற்கும் சில முன்னணி கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டை இந்த கருத்துக்கள் சுட்டிக்காட்டின.

முழுமையாக தடுப்பூசி போடாத நபர்கள் ஒரு வாரம் சுய தனிமைப்படுத்தலின் கீழ் இருக்க வேண்டும் என்று வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் வியாழக்கிழமையன்று தெரிவித்தார்.

அனைத்து விமான பயணிகளும் கொரோனா நெகட்டிவ் சோதனைக்கான ஆதாரத்தை அல்லது விமானம் ஏறுவதற்கு முன்பு கொரோனாவில் இருந்து மீண்டதற்கான ஆதாரத்தை வழங்க வேண்டும். இந்த உத்தரவு வெளிநாட்டினருக்கும் அமெரிக்க குடிமக்களுக்கும் பொருந்தும். வந்த பிறகு, ஐந்து நாட்களுக்குள் பின்தொடர்தல் சோதனை தேவைப்படுகிறது, என்று செய்தித் தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார்.

