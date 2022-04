ஏழை முஸ்லிம்களை தண்டிக்கும் செயல்! டெல்லி ஆக்கிரமிப்பு கட்டிடங்கள் அகற்றம்.. விளாசிய ஓவைசி

Delhi

டெல்லி: டெல்லியில் அனுமன் ஜெயந்தி வன்முறை வெடித்த ஜஹாங்கிர்புரி பகுதியில் ஆக்கிரமிப்பு கட்டடங்களை அகற்றும் செயலுக்கு ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சியின் தலைவர் அசாதுதின் ஓவைசி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது ஏழை முஸ்லிம்களை தண்டிக்கும் செயல் என கூறி பாஜகவை விமர்சித்த ஓவைசி ஆம் ஆத்மி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நடவடிக்கையிலும் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லியில் உள்ள ஜஹாங்கிர் புரி பகுதியில் கடந்த சனிக்கிழமை அனுமன் ஜெயந்தி ஊர்வலம் நடந்தது. இந்த ஊர்வலத்தின் போது இருதரப்பு மக்கள் இடையே மோதல் உருவானது. இது வன்முறையாக மாறியது.

இதனால் வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன. போலீஸார் உட்பட பலர் காயமடைந்தனர். இதுதொடர்பாக இருதரப்பிலும் 23 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

