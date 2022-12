எப்புட்ரா.. ஆம்ஆத்மி எம்எல்ஏவையும் விடலையே.. கெஜ்ரிவால் பிரசாரத்தில் ‛‛மெகா’’ திருட்டு.. அடேங்கப்பா!

Delhi

டெல்லி: டெல்லி மாநகராட்சி தேர்தலையொட்டி அங்கு முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பிரசாரம் மேற்கொண்ட நிலையில் கண் இமைக்கும் நேரத்தில் திருட்டு கும்பல் கைவரிசை காட்டி ஆம்ஆத்மி எம்எல்ஏ உள்பட 20 பேரிடம் ‛முக்கிய' பொருட்களை திருடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

டெல்லி மாநகராட்சிக்கு வரும் டிசம்பர் மாதம் 4ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அன்றைய தினம் மொத்தமுள்ள 250 வார்டுகளுக்கு ஓட்டுப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. தேர்தலில் பதிவாகும் ஓட்டுக்கள் டிசம்பர் 7 ம் தேதி எண்ணப்பட உள்ளது.

இந்த மாநகராட்சி சார்பில் பல்வேறு கட்சியை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். இருப்பினும் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி இடையே தான் மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

English summary

In the blink of an eye, when Chief Minister Arvind Kejriwal was campaigning for the Delhi Municipal Corporation elections, the mobile phones of 20 people, including an Aam Aadmi Party MLA, were stolen by mysterious persons.