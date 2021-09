47 ஆண்டுகளில் முதல்முறை..! டெல்லியில் கொட்டித்தீர்த்த கனமழை.. நீச்சல் குளமாக மாறிய விமான நிலையம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் கடந்த 47 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிதீவிர கனமழை பெய்துள்ளது. இதனால் வெள்ளநீர் புகுந்து, டெல்லி சர்வதேச விமான நிலையம் மிக நீச்சல் குளம் போலக் காட்சியளிக்கிறது.

கடந்த சில ஆண்டுகளைப் போல இல்லாமல் இந்த ஆண்டு பருவமழை தொடங்கிய முதல் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் நல்ல மழை பெய்து வருகிறது.

அதேநேரம் சில பகுதிகளில் அதிதீவிர கனமழை காரணமாக வெள்ளப்பெருக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது. அதே நிகழ்வு தான் இப்போது தலைநகர் டெல்லியில் நடந்துள்ளது.

English summary

Delhi Airport is flooding as the capital receives the highest rainfall in the past 46 years. Many flights are canceled in Delhi airport.