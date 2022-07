ஜனாதிபதியாகும் திரெளபதி முர்மு.. பட்டாசு வெடித்து பாஜகவினர் கொண்டாட்டம்.. தமிழகத்திலும் உற்சாகம்!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்திய ஜனாதிபதியாக திரெளபதி முர்முவின் வெற்றியை தமிழகம் உள்பட இந்தியா முழுவதும் பாஜகவினர் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்திய ஜனாதிபதியாக ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ம் நிறைவு அடைகிறது. இதனால் புதிய ஜனாதிபதியை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் கடந்த 18ம் தேதி நடந்தது.

இந்த தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் யஷ்வந்த் சின்ஹா போட்டியிட்டார். பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் திரெளபதி முர்மு வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார்.

