தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டுவிட்டது.. அமித் ஷாவிடம் புகார் சொன்னேன்: எடப்பாடி பேட்டி

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : தலைநகர் டெல்லியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும் தமிழக எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி சந்தித்து பேசிய நிலையில், தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து மட்டுமே பேசியதாகவும், தமிழகத்தின் சட்ட ஒழுங்கு சீர்கெட்டு போய் உள்ளதையும், கஞ்சா விற்பனை அதிகரித்து இருப்பதையும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளேன் என்றார்.

அதிமுகவின் அதிகார யுத்தம் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டி இருக்கும் நிலையில் மேலிடத்தின் ஆதரவு யாருக்கு என்பதில்தான் தற்போது பெரிய விவகாரமே எழுந்திருக்கிறது.

பாஜக தலைமையின் ஆதரவை பெற அதிமுகவின் அதிகாரத்தை கைப்பற்ற துடிக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் தீவிரமாக முயன்று வருகின்றனர். அதே நேரத்தில் பாஜக தலைமை யாருக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது என்பது இலைமறை காயாகவே இருக்கிறது.

English summary

When AIADMK coordinator and Tamil Nadu opposition leader Edappadi Palaniswami met Home Minister Amit Shah, he said that he had only talked about law and order in Tamil Nadu, and he said that he had brought to the attention of Central Home Minister Amit Shah that the law and order situation in Tamil Nadu has deteriorated and the sale of ganja is increasing.