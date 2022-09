இது சீட்டாவா?.. கர்ஜிக்காமல் ஏன் பூனை மாதிரி கத்துது.. வீடியோவுடன் சந்தேகம் கிளப்பிய அகிலேஷ் யாதவ்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: நமீபியா நாட்டில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட சீட்டாக்களை(சிறுத்தைப்புலி) பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று தனது பிறந்தநாளில் உத்தர பிரதேசம் குனோ தேசிய பூங்காவில் திறந்து விட்டார். இந்நிலையில் தான் இது சீட்டாவா... அப்புறம் ஏன் பூனை மாதிரிது கத்துது எனக்கூறி வீடியோ வெளியிட்டு சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் சந்தேகத்தை கிளப்பியுள்ளார்.

இந்தியாவில் சுதந்திரத்துக்கு முன்பு அதிகளவில் சிறுத்தைகள் இருந்தன. சீட்டாக்கள் எனப்படும் சிறுத்தைப்புலி உள்ளிட்ட அனைத்தும் வேட்டையாடப்பட்டன. இதனால் நாளடைவில் சீட்டாக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வந்தது.

சத்தீஷ்கரில் 1947ல் ஒரு சீட்டா இருந்தது. அதன்பிறகு அதுவும் இறந்தது. இதனால் இந்தியாவில் சீட்டா இனம் முற்றிலுமாக அழிந்துவிட்டதாக 1952ல் அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi unveiled the cheetahs brought from Namibia on his birthday in Kuno National Park, Uttar Pradesh yesterday. In this situation, Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav has raised doubts by releasing a video saying that it is a cheeta... Then why is it screaming like a cat?