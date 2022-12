எல்லையில் வாலாட்டும் சீனாவுக்கு செக் வைக்க சூப்பர் திட்டம்..27 ஆயிரம் கோடி மதிப்பு..இந்தியா பிளான்

Delhi

டெல்லி: எல்லையில் சமீப காலமாக அடிக்கடி அத்துமீறும் சீனாவுக்கு செக் வைக்கும் விதமாக சூப்பர் திட்டம் ஒன்றை செயல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே நீண்ட காலமாக எல்லைப் பிரச்சினை உள்ளது. குறிப்பாக இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியான அருணாசல பிரதேசத்திற்கு சீனா உரிமை கொண்டாடி வருகிறது.

எல்லையில் அடிக்கடி ஊடுருவுவதும் இந்திய படைகள் விரட்டியடிக்கும் நிகழ்வுகளும் அவ்வப்போது நடக்கும் சம்பவங்களாக மாறி வருகிறது.

“பிரதமர் சொல்லிதான் ஆர்மி அங்கே போனாங்க”.. சீனா மோதல் விவகாரத்தில்.. அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சுளீர்!

There are reports that the central government has decided to implement a super project to check China, which has been trespassing frequently on the border in recent times.