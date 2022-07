ஜிஎஸ்டி வரி: நிவாரணம் கொடுக்காமல் காயப்படுத்துறோம்.. மத்திய அரசை தாக்கிய “பாஜக எம்பி!”

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய அரசு சார்பில் பேக் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மீது 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளதை பாஜகவின் எம்பி வருண் காந்தி விமர்சனம் செய்துள்ளார்.வேலையில்லா திண்டாட்டத்துக்கு மத்தியில் இத்தகைய வரிவிதிப்பு நடுத்தர குடும்பம், இளைஞர்களை பாதிக்கும் எனவும், நிவாரணம் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்தபோதும் காயப்படுத்துகிறோம் எனவும் அவர் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் கடந்த மாதம் இறுதியில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் 47 வது கூட்டம் சண்டிகரில் துவங்கி 2 நாட்கள் நடந்தது.

இதில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் நிதி அமைச்சர்கள், பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். தமிழகம் சார்பில் நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பங்கேற்றார்.

BJP's MP Varun Gandhi has criticized the central government's imposition of 5 percent GST on packaged goods. He said that this kind of taxation will affect the middle-class families and the youth amid unemployment, and when it is time to give relief, we are hurting them.